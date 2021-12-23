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28 минут назад

Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций

Мошенники теперь могут обходить двухфакторную аутентификацию по СМС для подтверждения платежей в интернете. Об этом сообщают «Известия».

Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По информации издания, злоумышленники рассылают автомобилистам предложение продлить договор ОСАГО. В сообщении при этом мошенники указывают фишинговый сайт, который копирует портал страховой компании. Когда пользователь переходит по ссылке и вводит данные карты, появляется форма ввода кода. В этот момент клиенту действительно приходит СМС от кредитной организации, однако оно лишь подтверждает заявку на перевод денег, но не на оплату товаров и услуг.

О новой схеме мошенников «Известиям» рассказали в «Лаборатории Касперского», ее распространение подтвердили в других банках и компаниях по кибернетической безопасности.

Отмечается, что в настоящее время эта схема встречается редко — пока что доподлинно известны только пять случаев. При этом изданию пояснили, что под угрозой мошенничества оказались не только владельцы автомобилей, но и пользователи интернет-магазинов.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, клиентам посоветовали внимательно читать сообщения от банков с кодом подтверждения. В них, как правило, указываются наименование получателя, назначение платежа, сумма операции и прочие реквизиты.

Происшествия,Криминал,Лаборатория Касперского,газета "Известия",
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