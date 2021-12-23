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45 минут назад

"Ъ": суд взыскал с Росгвардии 1,2 млн рублей за моральный вред от смерти военнослужащего

В Пермском крае семья рядового Валерия Трясцына смогла взыскать через суд с Росгвардии 1,2 млн рублей компенсации морального вреда, причиненного смертью молодого человека. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд взыскал с Росгвардии 1,2 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Трясцын умер еще в 2010 году в результате болезни. Сначала врачи думали, что у юноши остеохондроз, но впоследствии у него выявили пневмонию, которая и привела к летальному исходу.

Суд постановил, что молодому человеку правильный диагноз был поставлен несвоевременно, а первоначальное лечение осуществлялось неверно. То есть, действия должностных лиц части причинно связаны со смертью рядового.

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Изначально сумма исковых требований составляла 3 млн рублей — по миллиону от обоих родителей погибшего и его брата. Суд уменьшил суммы до 400 тыс. рублей на каждого. В Росгвардии исковые требования не признали, заявив, что нет связи между гибелью Трясцына и действиями должностных лиц. В ведомстве также указали, что в деле отсутствует информация о том, что заболевание у рядового возникло из-за действий военных или от опасных факторов службы.

Происшествия,Росгвардия,Газета "Коммерсантъ",
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