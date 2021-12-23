Новое уголовное дело завели в отношении «крабового короля»

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин возбудил уголовное дело в отношении «крабового короля». Это прозвище сахалинца, который занимался контрабандой живого краба в Японию и Южную Корею и таким образом заработал и легализовал внушительную сумму денег. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры по ДФО.
По информации издания, в отношении преступника возбуждено уголовное дело факту отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере.
Следствие обвиняет в нарушении закона предпринимателя Олега Кана по прозвищу «крабовый король». Установлено, что он руководил тремя предприятиями Сахалинской области и с помощью сообщников с 2014 по 2016 годы незаконно поставлял живого краба в Японию и Южную Корею. В таможню злоумышленник предоставлял ложные сведения о стоимости товара.
Известно, что Кан переводил часть полученной разницы на оффшорные счета. Еще на 193 миллионы рублей он покупал активы и имущество руководителя предприятия в Хабаровском крае, который занимался рыболовством. Вложенные в легальную экономику средства должны были скрыть их криминальное происхождение, пояснили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.