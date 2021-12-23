Стали известны подробности трагедии с детьми в овраге

Стали известны подробности инцидента с замерзшими в овраге детьми. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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Ранее в селе Прокудино Аткарского района 22 декабря в овраге обнаружили двоих детей пяти и восьми лет без верхней одежды. Как установила прокуратура, оба ребенка были без сознания. Позже мальчик скончался, девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Как пишут местные СМИ, дети были без курток, хотя в регионе стоят пятнадцатиградусные морозы.

Как рассказывают местные жители, дети были из нормальной семьи. Они переехали в село Прокудино в прошлом году. Однако недавно родители развелись, и мать детей хотела перевести их на домашнее обучение. В школе не одобрили ее решение, поэтому она забрала сына и дочь и скрылась в неизвестном направлении. В ноябре она вернулась в село.

Региональный СК проведет проверку по факту инцидента. Прокуратура установила, что мальчик и девочка жили в частном доме, а их семья не состояла на учете как неблагополучная.

Мать обнаруженных в овраге детей была задержана в Саратовской области. Выяснилось, что в день инцидента она отправила в школу сообщение, что мальчик не придет на занятия.