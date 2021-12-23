Режим ЧС объявлен в Улан-Удэ в связи с аварией на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ в Республике Бурятия на ТЭЦ-1 произошло возгорание. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа регионального управления МЧС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Фото: МЧС России МЧС России

По информации издания, старший диспетчер ЦППС сообщил о происшествии в 03:45 (22:45 мск). В администрации города заявили, что возгорание уже ликвидировано. В данный момент идут восстановительные работы, вновь осуществляется циркуляция по теплотрассам города. Температура теплоносителя - 70 градусов, пояснили в мэрии.

В связи с аварией на ТЭЦ-1 был введен режим ЧС республиканского уровня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там указали, что задымление произошло из-за возгорания электрической проводки. В настоящий момент четыре котла отключены. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова был создан оперативный штаб ликвидации последствий аварии, ремонтные работы уже начаты.

Как отметили в пресс-службе, на время проведения восстановительных работ подача тепла в части районов Улан-Удэ будет снижена. Работа школ и детских садов временно приостановлена.