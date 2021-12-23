Таксист с криком «Аллаху Акбар» напал на мужчину в Подмосковье

В Подмосковье таксист напал и избил мужчину с криками «Аллаху Акбар». На опубликованной видеозаписи в Telegram-канале «Подмосква» видно, как таксист повалил на проезжую мужчину и начал его бить предметом похожим на пистолет.

В ходе потасовки раздался выстрел, после чего таксист продолжил избивать мужчину пистолетом по голове. На кадрах видно, что за машиной таксиста стоит второй автомобиль. Пользователи Сети предположили, что двое водителей не поделили дорогу в спальном районе. Судьба избитого неизвестна.

Ранее отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его словам, были допущены при проведении экзамена. Он считает, что девочке дали слишком мало времени на подготовку по билету и вместо устного ответа заставили сдавать экзамен в том числе в письменной форме.