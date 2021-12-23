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32 минуты назад

Таксист с криком «Аллаху Акбар» напал на мужчину в Подмосковье

В Подмосковье таксист напал и избил мужчину с криками «Аллаху Акбар». На опубликованной видеозаписи в Telegram-канале «Подмосква» видно, как таксист повалил на проезжую мужчину и начал его бить предметом похожим на пистолет.

Таксист с криком «Аллаху Акбар» напал на мужчину в Подмосковье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе потасовки раздался выстрел, после чего таксист продолжил избивать мужчину пистолетом по голове. На кадрах видно, что за машиной таксиста стоит второй автомобиль. Пользователи Сети предположили, что двое водителей не поделили дорогу в спальном районе. Судьба избитого неизвестна.

Ранее отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его словам, были допущены при проведении экзамена. Он считает, что девочке дали слишком мало времени на подготовку по билету и вместо устного ответа заставили сдавать экзамен в том числе в письменной форме.

При этом в пресс-службе факультета психологии МГУ заявили, что никаких нарушений в ходе экзамена с участием девятилетней студентки не было. Пресс-секретарь факультета Александра Долгих отметила, что до сих пор непонятно, на каком основании отец девятилетней студентки Евгений Тепляков намерен подавать в суд на руководство вуза.

Происшествия,Криминал,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
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