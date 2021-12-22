Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве по найму, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, Гафуров обвиняется по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Ранее источник сообщил, что Гафурова был задержан в Казани по подозрению в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад в Татарстане. Местные СМИ сообщают, что ректор может быть причастен к деятельности одной из местных ОПГ.