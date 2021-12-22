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53 минуты назад

Избиение фигуриста Соловьева: названа причина конфликта

МВД России по Москве опубликовало на сайте ведомства видеозапись допроса двух студентов из Читы Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, задержанных за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева. Один из молодых людей подробно рассказал об инциденте.

По словам задержанного, конфликт произошел на фоне ревности.

«Человеку не понравилось, что мы стояли разговаривали с его дамами», — сказал один из студентов.

Он отметил, что первым удар нанес его друг, а толкнул уже сам Соловьев.

«Сразу после этого у нас получилось разрешить все словесно. Но потом, когда я находился уже в метрах пяти, снова прилетело несколько ударов. Разняли, и вроде бы снова получилось словесно это решить. Но потерпевший решил вызвать сотрудников полиции», — добавил задержанный.

При этом, по его словам, на момент приезда полиции Соловьев не сильно пострадал. В конце допроса задержанный принес извинения «за оскорбления, которые допускал со своей стороны» в момент конфликта.

Второй студент, участвовавший в драке, отказался говорить без адвоката, но сказал, что раскаивается в содеянном.

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Суд над задержанными состоится 23 декабря. В их отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Происшествия,Видео,Владислав Смирнов,Дмитрий Соловьев,МВД,
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