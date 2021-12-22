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25 минут назад

Сидит с удобствами: доцента Соколова перевели в колонию с бильярдом и камином

Историка и доцента СПбГУ Олега Соколова, признанного виновным в убийстве и расчленении своей любовницы, аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из СИЗО в ИК-6 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката осужденного Александра Торгашева.

Сидит с удобствами: доцента Соколова перевели в колонию с бильярдом и камином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Горькая правда: убивший аспирантку историк Соколов написал книгу

По информации издания, колония хорошо благоустроена. Внутри здания есть стиральные машины, телевизор, камин и собственный магазин, в котором Соколов сможет купить себе по демократичным ценам газировку, сырную нарезку, разные виды колбас, мясные и рыбные консервы, домашнюю еду и различные десерты. На территории колонии также есть храм, бильярд и баскетбольная площадка.

Кроме того, по словам адвоката Соколова, историк сможет пройти обучение и устроиться на работу в ИК-6. Колония предлагает широкий список вариантов трудоустройства. Среди прочего есть производство изделий из металла, оконных решеток, каминных наборов, беседок, мангалов, деревообработка, изготовление тротуарной плитки и швейное дело.

Торгашев отметил, что у Соколова нет никаких жалоб на условия содержания в колонии. Его единственным доходом пока остается пенсия.

Напомним, что в декабре 2020 года суд приговорил Соколова к 12,5 годам колонии за убийство и расчленение Ещенко.

Происшествия,Анастасия Ещенко,Олег Соколов,ФСИН,
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