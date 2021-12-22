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32 минуты назад

В Белоруссии задержан россиянин по делу о терроризме

Правоохранительные органы Белоруссии задержали имеющего вид на жительство в стране гражданина России по уголовному делу о терроризме.

В Белоруссии задержали россиянина по делу о терроризме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова.

«Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колёс 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», — заявил он.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике была задержана группа лиц, которые собирались совершить теракты.

Происшествия,Александр Лукашенко,
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