В Белоруссии задержали россиянина по делу о терроризме

«Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колёс 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», — заявил он.