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1 час назад

Подросток попытался изнасиловать женщину в туалете московского ресторана

Подросток попытался изнасиловать 34-летнюю женщину в туалете ресторана в центре Москвы. Об инциденте стало известно РЕН ТВ.

Подросток попытался изнасиловать женщину в туалете московского ресторана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, в ночь на 22 декабря россиянка отдыхала в заведении на Пушкинской площади. В какой-то момент она отошла в уборную. Когда женщина находилась внутри кабинки, в дверь настойчиво постучали. Она открыла и увидела юного незнакомца.

Молодой человек задержал женщину. Не давая ей выйти, он разделся сам и хотел то же самое сделать с ней. Юноша предпринял попытку совершить в отношении незнакомки насильственные действия сексуального характера.

Женщине удалось вырваться. Она незамедлительно направилась к охранникам ресторана и попросила их вызвать полицию.

Молодого человека задержали. Он оказался уроженцем Новгородской области. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сантехник попытался изнасиловать москвичку в ее квартире.

Происшествия,РЕН ТВ,
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