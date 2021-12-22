Четыре россиянки пострадали при пожаре в салоне красоты

В Саратовской области четыре местные жительницы пострадали при пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

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Уточняется, что инцидент случился в городе Аткарск. Возгорание произошло в салоне красоты, который находился на втором этаже здания. В результате ЧП госпитализированы четыре россиянки.

Согласно предварительной информации, женщины выпрыгнули из окон в попытке спастись.