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51 минуту назад

Четыре россиянки пострадали при пожаре в салоне красоты

В Саратовской области четыре местные жительницы пострадали при пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

Четыре россиянки пострадали при пожаре в салоне красоты
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Уточняется, что инцидент случился в городе Аткарск. Возгорание произошло в салоне красоты, который находился на втором этаже здания. В результате ЧП госпитализированы четыре россиянки.

Согласно предварительной информации, женщины выпрыгнули из окон в попытке спастись.

21 декабря в секции непродовольственных товаров гипермаркета «Лента» начался пожар. Персонал и посетители магазина были эвакуированы. По данным МЧС, в результате ЧП произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Рухнувшие стены гипермаркета попали на видео.

Происшествия,"Лента",
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