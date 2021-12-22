Тело застреленного полицейского нашли в его собственной машине

Вечером 21 декабря на территории Аургазинского района Башкирии обнаружили тело сотрудника местного отдела МВД России Алмаза Юнусова с огнестрельным ранением головы в его собственной машине. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания «Пруфы», на поиски 25-летнего Юнусова отправились его коллеги, когда накануне вечером после окончания рабочего дня он не сдал пистолет на хранение и перестал отвечать на звонки. С ним не смогли связаться ни родственники, ни коллеги. Гудки шли, но трубку никто не брал.

Полицейские обнаружили «Ниву» Юнусова, припаркованную неподалеку от трассы и в 1,5 километрах от села Толбазы. Мужчина находился в машине с огнестрельным ранением головы, рядом с телом лежало табельное оружие.

Коллеги полицейского оказались в полной растерянности от случившегося. По их словам, которые приводит «Комсомольская правда», Юнусов работал в органах с 2015 года, дослужился до лейтенанта и с ноября 2020 года вступил на должность участкового уполномоченного полиции в селе Толбазы. Не имел ни одного дисциплинарного взыскания за все шесть лет. Также коллеги Юнусова отметили, что не замечали в его поведении никаких странностей, он не страдал депрессией, не жаловался на жизнь, не имел ни кредитов, ни серьезных заболеваний. Мужчина всегда гордился своей семьей и часто выкладывал совместные фотографии с родителями.

Однако по словам супруги полицейского Екатерины проблемы у него все же были. В беседе с UFA1.RU она рассказала, что накануне у мужчины случился нервный срыв на фоне семейных проблем. Екатерина отметила, что у супруга были конфликты с матерью из-за ее нежелания принимать невестку.

У Юнусова осталось двое детей — дочь и годовалый сын.