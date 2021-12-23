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16 минут назад

Стали известны подробности инцидента с замерзшими в овраге детьми

Стало известно, что в среду утром, 22 декабря, мать детей, которые замерзли в овраге, отправила в школу сообщение, что мальчик на занятия не придет.

Стали известны подробности трагедии с детьми в овраге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также выяснилось, что найденные в овраге дети, один из которых впоследствии погиб, были на морозе в одних кофтах, верхней одежды на них не было.

По словам местных жителей, дети были из нормальной семьи. В село Прокудино переехали в прошлом году. Но недавно родители развелись, а мама детей пыталась перевести их на домашнее обучение. В школе такое решение не одобрили, поэтому она забрала сына и дочь и уехала в неизвестном направлении. В ноябре женщина вернулась в село, передает Telegram-канал Mach.

Дети были обнаружены в селе Прокудине 22 декабря. Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Проверку по факту инцидента инициировал региональный СК. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

Мать обнаруженных в овраге детей задержали в Саратовской области.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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