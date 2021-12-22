У арестованного ректора нашли золотой унитаз

Во время обысков в доме обвиненного в хищении 1,5 миллионов рублей ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) следователи нашли множество атрибутов богатой жизни. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Фото: Telegram-канал «Подъем» Telegram-канал «Подъем»

По данным издания, у арестованного российского ректора Георгия Греца обнаружили золоченые унитазы и биде, копию шапки Мономаха, множество чучел животных, пневматическое и холодное оружия, в том числе, нож со свастикой. В доме Греца был обустроен бассейн, а также бильярдная и сауна.

16 декабря ректор был задержан вместе с директором структурного подразделения. Сутки спустя, 17 декабря, Грец был арестован и отправлен в СИЗО. Следователи полагают, что около 800 тысяч рублей были переведены на счета аффилированной фирмы за якобы выполненные ремонтные работы.