В Новой Москве перевернулся рейсовый автобус

В результате ДТП рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Уточняется, что авария произошла на Калужском шоссе, информация о пострадавших пока выясняется.
«Возле дома №14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», - рассказал собеседник агентства.
Он также добавил, что на место происшествия уже направлены машины скорой помощи.
ТАСС в свою очередь сообщает, что рейсовый автобус перевернулся в результате столкновения с легковой машиной на Варшавском шоссе.
«На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса № 1033. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», - заявил собеседник агентства.
Кроме того, источник добавил, что авария произошла в районе поселение Кленовское. Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России в настоящий момент проверяют информацию о ДТП.