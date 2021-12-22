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1 час назад

В Новой Москве перевернулся рейсовый автобус

В результате ДТП рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В Новой Москве перевернулся рейсовый автобус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что авария произошла на Калужском шоссе, информация о пострадавших пока выясняется.

«Возле дома №14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на место происшествия уже направлены машины скорой помощи.

ТАСС в свою очередь сообщает, что рейсовый автобус перевернулся в результате столкновения с легковой машиной на Варшавском шоссе.

«На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса № 1033. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», - заявил собеседник агентства.

Кроме того, источник добавил, что авария произошла в районе поселение Кленовское. Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России в настоящий момент проверяют информацию о ДТП.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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