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10 минут назад

Названа причина поджога «Ленты» в Томске

Причиной поджога гипермаркета «Лента» сотрудником подрядной организации стали неприязненные отношения с менеджером торговой сети, сообщает пресс-служба полиции Томской области.

Названа причина поджога «Ленты» в Томске
Фото: ТАССТАСС

По данным полиции, работник подрядной организации на почве неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью. Мужчину уже задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, передает РИА «Новости».

Напомним, гипермаркет «Лента» в Томске загорелся 21 декабря. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. метров, для его ликвидации задействовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет. Тушили здание 11 часов. По предварительным оценкам, ущерб может составить до 3 триллионов рублей.

Сначала ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.

Происшествия,"Лента",РИА Новости,
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