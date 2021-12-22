Массовую драку пассажиров с полицейским в аэропорту показали на видео

Пассажиры международного аэропорта в Майами, США, устроили массовую драку, которую попытался остановить полицейский. Инцидент попал на видео, ролик и подробности публикует Daily Mail.
Сообщается, что агрессивное поведение пассажиров вызвала задержка рейса. На кадрах видно, как дебоширов окружила большая толпа людей. В это время страж правопорядка пытается оттащить одного участника драки из эпицентра событий удушающим приемом, однако на помощь товарищу бросаются несколько американцев.
Позднее на полицейского нападает с кулаками другой мужчина. В итоге представителю закона пришлось отступить назад и даже вытащить пистолет. Чтобы уладить конфликт, было вызвано подкрепление. Отмечается, что под стражу были взяты два человека.