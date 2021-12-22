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49 минут назад

Появилось видео с задержанным за взятку мэром Краснодара

СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщило подробности уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

«Занимая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», – говорится в сообщении ведомства.

Андрей Алексеенко с 21 октября 2021 года был исполняющим обязанности главы муниципального образования города Краснодар. 17 ноября 2021 на заседании городской Думы он был избран мэром Краснодара.

Происшествия,Криминал,Видео,Андрей Алексеенко,Госдума,СКР,
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