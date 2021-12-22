Появилось видео с задержанным за взятку мэром Краснодара

«Занимая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», – говорится в сообщении ведомства.