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1 час назад

Обвиняемым в крушении MH17 запросили пожизненные сроки

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, которые обвиняются в причастности к крушению малазийского Boeing рейса MH17 17 июля 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Тейса Бергера.

Обвиняемым в крушении MH17 запросили пожизненные сроки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обвиняемые могли и должны были учесть, что "Бук" может сбить гражданскую цель. Однако нет никаких указаний на то, что они учитывали это, задумывались об этом или приняли какие-либо меры, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских лиц», — заявил он.

По словам Бергера, преступления, которые вменяются фигурантам дела, являются одними из самых серьезных по голландскому уголовному праву и предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Согласно предварительному графику суда, в 2022 году защита Олега Пулатова, который проходит одним из обвиняемых по делу, предоставит аргументы в пользу невиновности клиента.

Напомним, что Boeing, выполнявший рейс MH17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В результате погибли 298 человек. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

По версии следствия, Boeing был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который в Донбасс привезли российские военные. Как заявляли в прокуратуре Нидерландов, на обломках самолета нет следов другого оружия, кроме как от российского комплекса. Дело рассматривают в Гаагском суде.

Происшествия,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,
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