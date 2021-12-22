Брошенная новорожденная девочка провела в лесу два дня в Таиланде и выжила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Младенца в зарослях вблизи деревни, расположенной в провинции Краби, нашли сборщики каучука. Малышка была без одежды и лежала на подстилке из банановых листьев.

Обнаружившие ребенка мужчины вызвали на место спасателей. Они доставили девочку в больницу. Врачи осмотрели новорожденную и заявили, что она практически не пострадала. На теле ребенка было несколько порезов, ссадин и следов укусов насекомых.