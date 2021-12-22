Подозреваемый в педофилии попал на видео в Сосновоборске

«В производстве следственных органов находится уголовное дело, возбужденное в декабре 2021 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ по факту совершения иных действий сексуального характера. При просмотре записи с камер видеонаблюдения внимание сотрудников ОВД привлек мужчина, возможно, причастный к совершению противоправного деяния», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.