Подозреваемый в педофилии попал на видео в Сосновоборске

ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором, возможно, запечатлен подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Сосновоборске. Полицейские устанавливают личность попавшего в объектив видеокамеры мужчины.
«В производстве следственных органов находится уголовное дело, возбужденное в декабре 2021 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ по факту совершения иных действий сексуального характера. При просмотре записи с камер видеонаблюдения внимание сотрудников ОВД привлек мужчина, возможно, причастный к совершению противоправного деяния», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.