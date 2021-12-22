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47 минут назад

Раскрыты подробности обысков у мэра Краснодара

Обыски в квартире мэра Краснодара Андрея Алексеенко начались в 6 утра. Как сообщает «КП», со ссылкой на жильцов дома, силовики пришли с оружием и в балаклавах.

Раскрыты подробности обысков у мэра Краснодара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но не шумели, шли тихо. Зато уже потом, как нам рассказывали те, кто ближе к квартире мэра живет, стоял такой шум. А ближе к восьми утра нашего известного соседа вывели и посадили в тонированный автомобиль и куда-то увезли», — рассказала соседка.

Однако увезли мэра не в отделение, а на рабочее место, где также прошли обыски.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, по версии следствия, в 2018 году Алексеенко будучи заместителем губернатора региона через посредника получил взятку в виде ружья за 1,6 млн рублей. За это чиновник выдал заключение курируемого им департамента о соответствии построенного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков.

Названа причина задержания мэра Краснодара

Возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Мэра пока не задержали, с чиновником проводят следственные действия.

Происшествия,Андрей Алексеенко,СКР,
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