«По имеющейся информации, инцидент произошёл в вечернее время на станции «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии. В переходе станции злоумышленник беспричинно из хулиганских побуждений распылил в лицо проходящего мимо мужчины содержимое перцового баллончика. После чего скрылся с места происшествия. В результате пострадал 24-летний житель столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщает портал «МВД Медиа».