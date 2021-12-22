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1 час назад

Мужчина в метро распылил в пассажира перцовый баллончик. Видео

В переходе метро «Фонвизинская» в Москве мужчина распылил в лицо пассажиру перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?», опубликовавший кадры инцидента.

«По имеющейся информации, инцидент произошёл в вечернее время на станции «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии. В переходе станции злоумышленник беспричинно из хулиганских побуждений распылил в лицо проходящего мимо мужчины содержимое перцового баллончика. После чего скрылся с места происшествия. В результате пострадал 24-летний житель столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщает портал «МВД Медиа».

Полиция задержала подозреваемого. Правоохранителям нарушитель заявил, что почувствовал угрозу и поэтому применил баллончик. Но судя по кадрам, пострадавший мирно шел по переходу и не вступал в диалог с задержанным. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о «Хулиганстве».

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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