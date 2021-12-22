Преподаватель одной из школ в Хабаровске обматерил и вышвырнул из класса ученика. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина хватает подростка и выталкивает его из помещения.
СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю проводит процессуальную проверку.
«В информационно-телекоммуникационной сети Интернет 21 декабря 2021 года опубликован видеоролик и информация о применении учителем одной из школ города Хабаровска не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении подростка, 2007 г.р. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка», – говорится в сообщении ведомства.