Преподаватель одной из школ в Хабаровске обматерил и вышвырнул из класса ученика. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина хватает подростка и выталкивает его из помещения.