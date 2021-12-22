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1 час назад

Спасение провалившегося по шею в сугроб ребенка сняли на видео

Мальчик провалился по шею в сугроб в Ханты-Мансийске. Оказавшегося в снежном плену ребенка заметил таксист. Он вышел из машины и помог школьнику выбраться.

Инцидент сняла на камеру женщина, которая вместе с сыном ехала на такси. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Бушующий мир». На них видно, как мужчина протягивает руки к мальчику и вытаскивает его из сугроба.

Ранее сообщалось, что десятки машин провалились под лед в Приморском крае. Оставленные рыбаками транспортные средства по колеса ушли под воду на реке Артёмовке.

Происшествия,Видео,
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