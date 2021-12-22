Мальчик провалился по шею в сугроб в Ханты-Мансийске. Оказавшегося в снежном плену ребенка заметил таксист. Он вышел из машины и помог школьнику выбраться.
Инцидент сняла на камеру женщина, которая вместе с сыном ехала на такси. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Бушующий мир». На них видно, как мужчина протягивает руки к мальчику и вытаскивает его из сугроба.
Ранее сообщалось, что десятки машин провалились под лед в Приморском крае. Оставленные рыбаками транспортные средства по колеса ушли под воду на реке Артёмовке.