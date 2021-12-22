В городе РФ трое рабочих погибли при пожаре на вокзале

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожном вокзале. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: Уральская транспортная прокуратура Уральская транспортная прокуратура

Возгорание произошло в неэксплуатируемом корпусе вокзала. В тушении пожара были задействованы восемь человек и три единицы техники. На месте спасатели обнаружили три трупа рабочих компании, которая осуществляла строительные работы на вокзале.

Прокуратура организовала проверку по соблюдению законодательства о противопожарной безопасности.