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37 минут назад

Топ-менеджера «Ростелекома» избили в центре Москвы

41-летнего вице-президента компании «Ростелеком» по прикладным проектам Игоря Зимина избили в гостинице «Крон Плаза» в центре Москвы. Как сообщает «МК», причиной конфликта стало замечание со стороны топ-менеджера.

Топ-менеджера «Ростелекома» избили в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь на среду, 22 декабря, в баре гостиницы «Крон Плаза» на Озерковской набережной. Известно, что Зимин сделал замечание мужчине, который некультурно вел себя. В ответ он несколько раз ударил топ-менеджера по лицу. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.

Напомним, что в ночь на 21 декабря в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Напавшие на спортсмена задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» — спортсмен получил ушиб головного мозг средней тяжести с незначительным субарахноидальным кровоизлиянием.

Происшествия,Дмитрий Соловьев,Ростелеком,
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