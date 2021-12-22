Топ-менеджера «Ростелекома» избили в центре Москвы

41-летнего вице-президента компании «Ростелеком» по прикладным проектам Игоря Зимина избили в гостинице «Крон Плаза» в центре Москвы . Как сообщает « МК », причиной конфликта стало замечание со стороны топ-менеджера.

Инцидент произошел в ночь на среду, 22 декабря, в баре гостиницы «Крон Плаза» на Озерковской набережной. Известно, что Зимин сделал замечание мужчине, который некультурно вел себя. В ответ он несколько раз ударил топ-менеджера по лицу. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.