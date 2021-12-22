Топ-менеджера «Ростелекома» избили в центре Москвы

41-летнего вице-президента компании «Ростелеком» по прикладным проектам Игоря Зимина избили в гостинице «Крон Плаза» в центре Москвы. Как сообщает «МК», причиной конфликта стало замечание со стороны топ-менеджера.
Инцидент произошел в ночь на среду, 22 декабря, в баре гостиницы «Крон Плаза» на Озерковской набережной. Известно, что Зимин сделал замечание мужчине, который некультурно вел себя. В ответ он несколько раз ударил топ-менеджера по лицу. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.
Напомним, что в ночь на 21 декабря в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Напавшие на спортсмена задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» — спортсмен получил ушиб головного мозг средней тяжести с незначительным субарахноидальным кровоизлиянием.