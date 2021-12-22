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38 минут назад

Появилось видео с места схода поезда с путей в Тегеране

В метро Тегерана поезд сошел с путей, пострадали больше 20 человек. Видео с места происшествия публикует агентство Tasnim.

«По меньшей мере 22 человека пострадали, один в критическом состоянии, после того, как поезд метро Карадж-Тегеран сошел с рельсов», – отмечается в сообщении.

На опубликованных кадрах виден накренившейся состав, возле которого находятся люди – пассажиры и спасатели. Причины случившейся аварии сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Курса автомобиль с водителем провалился в дорожную яму.

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