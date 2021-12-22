Пожар на газопроводе в Челябинской области попал на видео

В Челябинской области произошел пожар на отводе магистрального газопровода. Об этом сообщает Telegram-канал « RT на русском », опубликовавший снятые очевидцами кадры.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание произошло на участке магистрального газопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород). Угрозы населенным пунктам и жилым домам не возникло. В ликвидации пожара были задействованы 58 человек и 18 единиц техники, от МЧС – 17 человек и 5 единиц техники. Причину ЧП предстоит выяснить экспертам.