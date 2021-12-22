"Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы 03. Потом сотрудники <...> всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было. К сожалению, только через шесть часов после события нам к поступило сообщение о травмах из лечебного учреждения", - сказал он в эфире передачи "Соловьев Live".