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1 час назад

Десятки провалившихся под лед машин сняли на видео в Приморье

В Приморском крае десятки автомобилей провалились колесами под лед. Снятые очевидцем кадры публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Инцидент произошел на реке Артёмовка, когда владельцы транспортных средств были на рыбалке. Автор видео предположил, что скоро водители не смогут выехать, поскольку лед скоро замерзнет.

«Там где-то по колено воды. Сейчас подмерзнет и все», – комментирует ситуацию мужской голос за кадром.

Ранее сообщалось, что автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк.

Происшествия,Видео,Сергей Цивилев,
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