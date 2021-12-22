Десятки провалившихся под лед машин сняли на видео в Приморье

В Приморском крае десятки автомобилей провалились колесами под лед. Снятые очевидцем кадры публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Инцидент произошел на реке Артёмовка, когда владельцы транспортных средств были на рыбалке. Автор видео предположил, что скоро водители не смогут выехать, поскольку лед скоро замерзнет.