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57 минут назад

Пьяная пара избила маленькую девочку в Москве

Сотрудники полиции собрали материалы по факту избиения малолетней девочки на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Пьяная пара избила маленькую девочку в Москве
Фото: ТАССТАСС

Правоохранители получили сообщение о нанесении ребенку телесных повреждений. Прибыв в квартиру дома на улице Генерала Карбышева, они обнаружили пьяных 25-летних мужчину и женщину. Там же находилась девочка с видимыми телесными повреждения.

Ребенка передали врачам. У ребенка были обнаружены множественные поверхностные травмы головы, шеи, туловища и конечностей. В отношении женщины, которая приходится пострадавшей девочке матерью, было составлено административное дело. Ранее полиция уже получала сообщения о ее нарушениях в сфере семейно-бытовых отношениях, а до рождения ребенка неоднократно привлекалась к административной ответственности.

В течение 2020 и 2021 годов полицейские проверяли квартиру по ее месту жительства, но серьезных нарушений не выявляли.Собранные сотрудниками полиции материалы проверки были направлены в органы следствия, где примут решение в соответствии с законодательством.

Происшествия,МВД,
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