Десятки человек пропали без вести после ЧП в Мьянме

Как минимум один человек погиб и десятки пропали без вести после схода оползня в карьере по добыче нефрита на севере Мьянмы. Об этом сообщает The Guardian.

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По информации издания, оползень сошел в районе населенного пункта Пхакан в штате Качин. В результате местоположение около ста человек на данный момент остается неизвестным. Сотрудники экстренных служб рассказали, что доставили в больницы 25 пострадавших.

Отмечается, что часть людей из-за природного явления была смыта в озеро. Местные источники The Guardian предполагают, что число жертв продолжит расти. На месте происшествия проводят спасательную операцию. Оползни на нефритовых рудниках — частое явление в Мьянме.