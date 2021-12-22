Мать поджигателя «Ленты» объяснила его поступок

Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказала о проблемах сына со здоровьем. Как сообщает телеканал «360», мужчина имеет инвалидность и состоит на психиатрическом учете, а в магазине начал работать недавно.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области ГУ МЧС России по Томской области

По словам женщины, у 33-летнего мужчины вторая группа инвалидности, которая позволяет ему работать. Однако, как именно он устроился в «Ленту», его мать не знает.

«Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос», — рассказала она.

Мужчина уверял мать, что на работе у него все прекрасно, а в день происшествия он также пришел на работу в хорошем настроении. Произошедшее в дальнейшем женщина объясняет проблемами с психикой. При этом ранее подобных ситуацией с сыном не было, а по мнению матери, у него случился нервный срыв.

Напомним, что пожар в торговом центре «Лента» в Томске произошёл 21 декабря. Огонь возник в отделе непродовольственных товаров, а затем охватил все здание. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. квадратных метров.