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1 час назад

Мать поджигателя «Ленты» объяснила его поступок

Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказала о проблемах сына со здоровьем. Как сообщает телеканал «360», мужчина имеет инвалидность и состоит на психиатрическом учете, а в магазине начал работать недавно.

Мать поджигателя «Ленты» объяснила его поступок
Фото: ГУ МЧС России по Томской областиГУ МЧС России по Томской области

По словам женщины, у 33-летнего мужчины вторая группа инвалидности, которая позволяет ему работать. Однако, как именно он устроился в «Ленту», его мать не знает.

«Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос», — рассказала она.

Мужчина уверял мать, что на работе у него все прекрасно, а в день происшествия он также пришел на работу в хорошем настроении. Произошедшее в дальнейшем женщина объясняет проблемами с психикой. При этом ранее подобных ситуацией с сыном не было, а по мнению матери, у него случился нервный срыв.

Напомним, что пожар в торговом центре «Лента» в Томске произошёл 21 декабря. Огонь возник в отделе непродовольственных товаров, а затем охватил все здание. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. квадратных метров.

В пресс-службе «Ленты» сообщили, что гипермаркет загорелся в результате поджога, виновный — сотрудник подрядной организации, он задержан и сознался в содеянном. Известно, что мужчина стал зажигать пиротехнику, поскольку ему якобы приказали голоса в голове.

Происшествия,"Лента",
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