Мать поджигателя «Ленты» объяснила его поступок

Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказала о проблемах сына со здоровьем. Как сообщает телеканал «360», мужчина имеет инвалидность и состоит на психиатрическом учете, а в магазине начал работать недавно.
По словам женщины, у 33-летнего мужчины вторая группа инвалидности, которая позволяет ему работать. Однако, как именно он устроился в «Ленту», его мать не знает.
«Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос», — рассказала она.
Мужчина уверял мать, что на работе у него все прекрасно, а в день происшествия он также пришел на работу в хорошем настроении. Произошедшее в дальнейшем женщина объясняет проблемами с психикой. При этом ранее подобных ситуацией с сыном не было, а по мнению матери, у него случился нервный срыв.
Напомним, что пожар в торговом центре «Лента» в Томске произошёл 21 декабря. Огонь возник в отделе непродовольственных товаров, а затем охватил все здание. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. квадратных метров.
В пресс-службе «Ленты» сообщили, что гипермаркет загорелся в результате поджога, виновный — сотрудник подрядной организации, он задержан и сознался в содеянном. Известно, что мужчина стал зажигать пиротехнику, поскольку ему якобы приказали голоса в голове.