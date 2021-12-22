Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит в столице в ночь на 21 декабря. Спортсмен вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных начали бить его ногами. Фигурист был госпитализирован. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что Дмитрий Соловьев находится «в тяжелом состоянии, у него сотрясение мозга и внутренние повреждения».