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2 минуты назад

Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева

Врачи диагностировали у избитого в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева ушиб головного мозга средней тяжести. Об этом пишут «Известия».

Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит в столице в ночь на 21 декабря. Спортсмен вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных начали бить его ногами. Фигурист был госпитализирован. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что Дмитрий Соловьев находится «в тяжелом состоянии, у него сотрясение мозга и внутренние повреждения».

По словам осведомленного источника, операция спортсмену не потребуется.

«Ушиб головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние незначительное. Консервативная терапия», - пояснил он.

Источник издания также отметил, что фигурист может провести в больнице семь-десять дней.

Напавшие на спортсмена задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК России.

Происшествия,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,Татьяна Навка,газета "Известия",
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