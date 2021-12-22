Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева

Врачи диагностировали у избитого в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева ушиб головного мозга средней тяжести. Об этом пишут «Известия».
Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит в столице в ночь на 21 декабря. Спортсмен вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных начали бить его ногами. Фигурист был госпитализирован. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что Дмитрий Соловьев находится «в тяжелом состоянии, у него сотрясение мозга и внутренние повреждения».
По словам осведомленного источника, операция спортсмену не потребуется.
«Ушиб головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние незначительное. Консервативная терапия», - пояснил он.
Источник издания также отметил, что фигурист может провести в больнице семь-десять дней.
Напавшие на спортсмена задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК России.