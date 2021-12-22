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20 минут назад

В Южной Осетии продолжили поиски попавшего под лавину военного

На месте схода лавины около Рокского тоннеля в Южной Осетии продолжаются поиски пропавшего без вести российского военнослужащего. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, к поисковой операции подключились кинологи.

В Южной Осетии продолжили поиски попавшего под лавину военного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совместные усилия по поиску предприняты Департаментом Ситуационно-кризисный центр МИД России, Национальным центром управления обороной РФ и Центром управления сил МЧС Республики Южная Осетия. Всего к работе привлечены 110 человек и 36 единиц техники.

Напомним, что пять военнослужащих Южного военного округа во вторник попали под лавину в Южной Осетии. Сход снежных масс произошел в 18:20 на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега извлекли четырех людей, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Работы на участке осложняются погодными условиями — на Транскавказской магистрали идет снег, существует угроза повторных лавин.

Происшествия,НЦУО РФ,МЧС,
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