У вылетевшего из Москвы самолета отказал двигатель

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК начали проверку инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Ижевска (Удмуртия), сообщает пресс-служба управления.

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«После приземления на взлетно-посадочную полосу у воздушного судна, выполнявшего рейс «Москва-Ижевск», при торможении произошел отказ реверса правого двигателя», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Инцидент произошел накануне около 20.40 по московскому времени (21:40 по местному времени).

Отмечается, что на борту находилось 76 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Также удалось не допустить выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, видимых повреждений на нем не обнаружено.

Аэропорт Ижевска работает в штатном режиме.