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12 минут назад

Организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали в Москве организаторов финансовой пирамиды, которые предлагали клиентам инвестировать в несуществующие проекты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, от лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать сбережения в различные проекты. В частности, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство на территории Республики Карелия, туристический бизнес в Республике Крым, строительство вахтовых городков в Дальневосточном федеральном округе, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. Участники пирамиды обещали ежемесячный доход от 12 до 21%.

Первые несколько месяцев после заключения договоров проценты действительно выплачивались. Затем злоумышленники предлагали повысить сумму вклада под более выгодные условия. Один из жертв аферистов в общей сложности внес 80 миллионов рублей.

Потом выплата процентов прекращалась, а организаторы пирамиды распоряжались деньгами вкладчиков по своему усмотрению.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье «мошенничество». Задержаны девять участников организованной группы. Предполагаемый организатор криминальной схемы заключен под стражу, остальные отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В офисах и по адресам проживания задержанных проведено 22 обыска. Изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, черновые записи и документы.

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