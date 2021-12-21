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9 минут назад

Российские военные погибли при сходе лавины в Южной Осетии

В Южной Осетии при сходе лавины погибли двое российских военнослужащих, еще двое госпитализированы, сообщили в экстренных службах, пишет РИА Новости.

Российские военные погибли в Южной Осетии
Фото: ТАССТАСС

«Двое российских военнослужащих погибли в результате схода лавины в Южной Осетии, двое на данный момент находятся в больнице в Цхинвале», — сказали в экстренных службах.

Ранее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что пятеро военнослужащих Южного военного округа попали под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали. Первую помощь оказали троим из них, их состояние оценивалось как легкой степени тяжести. Были начаты поиски еще двоих военных.

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