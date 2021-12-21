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22 минуты назад

Российские военные попали под лавину в Южной Осетии

Пятеро военнослужащих Южного военного округа ВС России оказались под лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии. Троих уже нашли и оказали помощь, поиски еще двоих продолжаются. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу МЧС республики Ацамаза Бестауты.

Российские военные попали под лавину в Южной Осетии
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что двоих российских военных извлекли из-под лавин в Рокском тоннеле, они живы и направлены в больницу Цхинвала. Еще один вышел на связь и его смогли найти. У всех троих повреждения легкой степени тяжести. Оставшихся двоих пока отыскать не удалось.

«Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми», — приводятся в материале слова Бестауты.

С 10:00 понедельника 20 декабря движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, приостановили из-за угрозы схода лавин. По той же причине с 19 декабря движение запретили по Военно-Грузинской дороге.

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