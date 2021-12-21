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24 минуты назад

Появилось видео драки с фигуристом Соловьевым

Момент избиения заступившегося за девушку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева попал на видео.

Инцидент произошел ночью на улице у караоке-бара. Соловьев вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных избили его ногами. Соловьев был госпитализирован. Как пишет РИА Новости в своем Телеграм-канале, двое из троих нападавших были задержаны.

На записи камер видеонаблюдения, которую опубликовал Телеграм-канал Baza, видно, что конфликт начинается со словесной перепалки.

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