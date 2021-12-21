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50 минут назад

Появилось видео с места ДТП в Москве, где неадекватный водитель сбил более десяти машин

Появилось видео с места массового ДТП, которое произошло сегодня утром на внешней стороне Третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве, передаёт Life. По данным полиции, столкнулось 13 автомобилей, среди них один – с дипломатическими номерами. Об этом передает "Петербургский дневник".

«По предварительным данным, на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля «Форд-Эксплорер» совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении, – передают в сообщении столичного Управления Госавтоинспекции. – Предварительно, пострадавших нет».

Источник сообщает, что виновник аварии – 34-летний водитель, предварительно, в состоянии наркотического опьянения, водительского удостоверения у него не нашли. Сейчас движение на участке ограничено по двум полосам в направлении Кутузовского тоннеля.

Происшествия,Видео,
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