Появилось видео с места ДТП в Москве, где неадекватный водитель сбил более десяти машин

Появилось видео с места массового ДТП, которое произошло сегодня утром на внешней стороне Третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве, передаёт Life. По данным полиции, столкнулось 13 автомобилей, среди них один – с дипломатическими номерами. Об этом передает "Петербургский дневник".

«По предварительным данным, на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля «Форд-Эксплорер» совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении, – передают в сообщении столичного Управления Госавтоинспекции. – Предварительно, пострадавших нет».