В Москве именинник приехал устраиваться на работу и умер

Москвич приехал на собеседование в свой день рождения и умер, сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, 27-летний мужчина приехал в Савеловский район Москвы, чтобы пройти собеседование на должность охранника. Встречать его должен был начальник смены, но опоздал, и соискатель остался ждать в служебной комнате. Потенциальный руководитель нашел его в подсобке уже мертвым. Причины смерти пока неизвестны.