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50 минут назад

В Москве именинник приехал устраиваться на работу и умер

Москвич приехал на собеседование в свой день рождения и умер, сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Москве именинник приехал устраиваться на работу и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 27-летний мужчина приехал в Савеловский район Москвы, чтобы пройти собеседование на должность охранника. Встречать его должен был начальник смены, но опоздал, и соискатель остался ждать в служебной комнате. Потенциальный руководитель нашел его в подсобке уже мертвым. Причины смерти пока неизвестны.

Полиция проводит проверку и устанавливает детали произошедшего. Тело направлено на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
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