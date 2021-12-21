В Москве загадочным образом скончался ученик элитной частной школы

В Москве нашли мертвым 16-летнего подростка – ученика элитной частной школы.

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Как сообщает РЕН ТВ, тело юноши обнаружил в квартире его старший брат. Признаков насильственной смерти найдено не было.

Причина смерти 11-классника устанавливается.

1 декабря в подмосковных Люберцах во время экзамена умер 17-летний подросток. Школьник, который писал итоговое сочинение в аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья, неожиданно потерял сознание и упал. К нему сразу подбежала учительница и начала звать на помощь.