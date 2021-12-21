В Москве загадочным образом скончался ученик элитной частной школы

В Москве нашли мертвым 16-летнего подростка – ученика элитной частной школы.
Как сообщает РЕН ТВ, тело юноши обнаружил в квартире его старший брат. Признаков насильственной смерти найдено не было.
Причина смерти 11-классника устанавливается.
1 декабря в подмосковных Люберцах во время экзамена умер 17-летний подросток. Школьник, который писал итоговое сочинение в аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья, неожиданно потерял сознание и упал. К нему сразу подбежала учительница и начала звать на помощь.
По предварительной информации, у мальчика открылась язва и произошло кровотечение. Известно, что перед экзаменом мать школьника забрала его из больницы под расписку.