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37 минут назад

На Дальневосточном проспекте сгорел микроавтобус. Видео

В Невском районе Петербурга сегодня утром произошел очередной автомобильный пожар, в результате которого сгорел микроавтобус.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании авто у дома 57, корпус 1, по Дальневосточному проспекту поступила в дежурную часть 21 декабря в 08:41.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые уже в 08:57 ликвидировали возгорание.

«Сведения о пострадавших не поступали», – отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,
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