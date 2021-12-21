На Дальневосточном проспекте сгорел микроавтобус. Видео

В Невском районе Петербурга сегодня утром произошел очередной автомобильный пожар, в результате которого сгорел микроавтобус.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании авто у дома 57, корпус 1, по Дальневосточному проспекту поступила в дежурную часть 21 декабря в 08:41.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые уже в 08:57 ликвидировали возгорание.