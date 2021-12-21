Отважная индейка прогнала питона от гнезда и попала на видео

Кейт Кэрратерс сняла на видео кустарную индейку, которая защищала свое гнездо от покусившегося на него ромбического питона. На записи видно, как отважная птица вынуждает рептилию спасаться бегством. Индейка догоняет питона и несколько раз клюет его в хвост до тех пор, пока змея не скрывается в кустах.