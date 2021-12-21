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1 час назад

Отважная индейка прогнала питона от гнезда и попала на видео

В австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, кустарная индейка, также известная как кустарниковый большеног, прогнала крупного ромбического питона. Схватка птицы с рептилией попала на видео, которое опубликовала пользовательница Twitter @kcarruthers.

Кейт Кэрратерс сняла на видео кустарную индейку, которая защищала свое гнездо от покусившегося на него ромбического питона. На записи видно, как отважная птица вынуждает рептилию спасаться бегством. Индейка догоняет питона и несколько раз клюет его в хвост до тех пор, пока змея не скрывается в кустах.

Происшествия,Видео,
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