«Надоело работать»: обвиняемый в пожаре в «Ленте» объяснился

В Томске задержали мужчину, устроившего пожар в местном гипермаркете «Лента». Свой поступок поджигатель объяснил тем, что «ему надоело там работать». Об этом сообщает Life со ссылкой на свой источник.
По данным портала, по подозрению в поджоге задержан 33-летний мужчина. На момент произошедшего он проработал в «Ленте» всего две недели.
«Мне надоело там работать! Я взял на полке "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджег», — объяснил свой поступок полицейским задержанный.
Сразу после своего поступка мужчина направился домой, где его в итоге и нашли правоохранители. Сейчас он находится в отделении полиции.
Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать поджог. Сотрудники «Ленты» видели неизвестного мужчину, который облил чем-то фейерверки и поджог их. Отмечалось, что поджигатель не являлся штатным сотрудником гипермаркета.
Пожар в «Ленте» на улице Елизаровых в Томске произошел 21 декабря около трех часов дня (11:00 по московскому времени). Горение распространилось по всей площади гипермаркета в 5000 квадратных метров и привело к обрушению крыши на площади 3500 квадратных метров. Из здания было эвакуировано около 200 человек, пострадавших в инциденте нет.