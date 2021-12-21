«Надоело работать»: обвиняемый в пожаре в «Ленте» объяснился

В Томске задержали мужчину, устроившего пожар в местном гипермаркете «Лента». Свой поступок поджигатель объяснил тем, что «ему надоело там работать». Об этом сообщает Life со ссылкой на свой источник.

По данным портала, по подозрению в поджоге задержан 33-летний мужчина. На момент произошедшего он проработал в «Ленте» всего две недели.

«Мне надоело там работать! Я взял на полке "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджег», — объяснил свой поступок полицейским задержанный.

Сразу после своего поступка мужчина направился домой, где его в итоге и нашли правоохранители. Сейчас он находится в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать поджог. Сотрудники «Ленты» видели неизвестного мужчину, который облил чем-то фейерверки и поджог их. Отмечалось, что поджигатель не являлся штатным сотрудником гипермаркета.