Задержан подозреваемый в поджоге томского ТЦ "Лента"

Причиной пожара в торговом центре «Лента» в Кировском районе Томск стал поджог, сообщает источник «Интерфакс».

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

По его информации, пожар устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном, с ним работает полиция.

Пожару был присвоен наивысший ранг сложности. Горение спровоцировали взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом. В настоящее время на месте находится пожарный поезд. В 18:49 пожар локализовали на площади 3,5 тыс. кв. м.

По данным РИА «Новости», около трети торгового центра «Лента» обрушилось.

Пожар начался днем 21 декабря, на момент прибытия спасателей из-под под крыши здания шел густой черный дым. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила около 5 тыс. кв. м. Из гипермаркета эвакуировали 200 человек, о пострадавших не сообщалось.

Супермаркет был открыт в 2016 году, общая его площадь составляет 9,4 тыс. кв. м, торговое пространство — 5,2 тыс. кв. м, передает «Интерфакс».