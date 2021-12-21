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56 минут назад

Источник: подозреваемого в поджоге томского ТЦ "Лента" задержан

Причиной пожара в торговом центре «Лента» в Кировском районе Томск стал поджог, сообщает источник «Интерфакс».

Задержан подозреваемый в поджоге томского ТЦ "Лента"
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

По его информации, пожар устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном, с ним работает полиция.

Пожару был присвоен наивысший ранг сложности. Горение спровоцировали взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом. В настоящее время на месте находится пожарный поезд. В 18:49 пожар локализовали на площади 3,5 тыс. кв. м.

По данным РИА «Новости», около трети торгового центра «Лента» обрушилось.

Пожар начался днем 21 декабря, на момент прибытия спасателей из-под под крыши здания шел густой черный дым. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила около 5 тыс. кв. м. Из гипермаркета эвакуировали 200 человек, о пострадавших не сообщалось.

Супермаркет был открыт в 2016 году, общая его площадь составляет 9,4 тыс. кв. м, торговое пространство — 5,2 тыс. кв. м, передает «Интерфакс».

«Лента» - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов.

Происшествия,Интерфакс,
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