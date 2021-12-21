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1 час назад

В Новой Москве загорелась казарма в войсковой части

В поселке Мосрентген Новой Москвы горит многоэтажка. Пожарные проверяют информацию о возгорании в казарме войсковой части в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Новой Москве загорелась казарма в войсковой части
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время к месту происшествия следуют спасатели.

"Поступило сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген. По пути следования виден черный дым", - заявил источник.

По его словам, горят два этажа казармы.

"Седьмой и восьмой этажи казармы №2 горят открытым пламенем в войсковой части в поселке Мосрентген. Проведена эвакуация солдат", - уточнил собеседник агентства.

На место выехало руководство столичного главка МЧС России.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу располагается 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.

"Площадь возгорания - 30 квадратных метров, очаг пожара находится в лифтовой шахте. На место следуют 20 пожарных расчетов МЧС", - добавил представитель экстренных служб.

Ранее полиция задержала человека, который совершил поджог гипермаркета "Лента" в Томске. Мужчина признался в содеянном.

Происшествия,"Лента",МЧС,ИТАР-ТАСС,
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